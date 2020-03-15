سفارة الكويت في لندن تدعو المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة

دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم الأحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة.

وذكرت السفارة في بيان صحفي انه وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كورونا المستجد – كوفيد19» وباء عالميا بسبب سرعة انتشاره فانه يتوجب على الجميع أخذ اعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

واكد البيان اهمية التزام المواطنيين بعدم الخروج من أماكن سكنهم الا للضرورة مع الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم استخدام وسائل النقل العامة والحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر وغسلها بالماء والصابون وعدم ملامسة الوجه الا بعد التعقيم.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين في حال حاجتهم الى اي مساعدة عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.

يذكر ان عدد الوفيات بفيروس «كورونا المستجد» في بريطانيا وصلت يوم امس الى 21 حالة وتم تسجيل إصابة 1140 شخصا .

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اعلن الجمعة الماضي تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى مطلع الشهر المقبل بينما اعلن منظمو ماراثون لندن الى تأجيل الفعالية التي كانت مقررة يوم الرابع من ابريل المقبل الى مطلع اكتوبر القادم.