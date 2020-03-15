الشواف لـ«الكويتية»: نناشد الحكومة بمساعدة طلبة أيرلندا بالعودة للكويت

نثمن الجهود الحكومية لحماية المواطنين من فيروس «كورونا»

ناشد عدد من الطلاب الكويتيين الدارسين في إيرلندا من خلال الطالب حسن الشواف الحكومة ممثلة في وزيري الخارجية والتربية والتعليم العالي بالعمل على ترحيلهم بالسرعة الممكنة وإعادتهم إلى وطنهم الكويت بعد أن ظهرت حالات كثيرة من وباء “الكورونا” في الجمهورية الإيرلندية.

وأكد الطالب حسن الشواف أن الطلاب الكويتيين وهم قلة يعيشون في منازلهم في ظروف سيئة جدا مع هاجس انتقال العدوى بعد أن شلت الحياة في إيرلندا وتم تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس.

وقال الشواف نرسل برسالة استغاثة للحكومة لتخلصنا من هذا الكابوس الذي نعيش فيه ونعلم علم اليقين بأنها لن تستكين سريرتها قبل أن توعز بجلبنا إلى حضن وطننا الدافيء مثلما كان الموقف مع المواطنين الموجودين في بلاد عدة أصيبت بوباء “كورونا”.

وقال الطلاب نثمن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالكويت كوزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية والتجارة والإعلام والتربية والبلدية لحماية المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء في الكويت والعمل على احتوائه وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونطالب بالمزيد من الإجراءات الاحترازية حماية للمواطنين.