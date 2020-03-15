«التقدم العلمي»: مبادرة بمجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد دعما لجهود الحكومة بمواجهة «كورونا»

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد والأمن الاجتماعي تتركز على توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لخدمة المؤسسات المعنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد إن المبادرة تهدف أيضا إلى دعم القطاع الخاص وتكيفه مع التداعيات الاقتصادية والمالية في ظل الأوضاع الراهنة مع تكريس إمكانات المؤسسة كافة في الفترة الراهنة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.

وأوضحت أن المبادرة تقوم على تزويد شركات القطاع الخاص الكبرى و المتوسطة والصغيرة بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من التكيف مع الظروف الراهنة والتغيرات السريعة في الأسواق العالمية وضمان استمرار التعليم العام في مراحله المختلفة عبر القنوات الإلكترونية والبيئات الافتراضية.

وأضافت أن ذلك يتم عبر من خلال شبكة وطنية للتعلم الإلكتروني من الناحيتين التقنية والتعليمية بتضافر جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام وتوفير التدريب والمعلومات الدقيقة لتمكين المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني والطواقم الطبية من مواجهة التحديات الناتجة عن تزايد حاجات السكان من الرعاية الصحية.

ولفتت إلى وضع إمكانات المؤسسة كافة في خدمة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا ومعالجة المرضى والاستفادة من إمكانات المجتمع المدني.

وذكرت أن المبادرة من شأنها تحقيق عدد من الأهداف المحددة التي تمليها الظروف الراهنة وتتماشى مع دور المؤسسة ورسالتها العامة بتوفير المعلومات المدققة لخدمة كل شريحة من الشرائح التي تخدمها.

وأبدت المؤسسة كامل الاستعداد للدعم والتعاون مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن مشيرة إلى أنها بعد انتقالها للعمل عبر البيئة الافتراضية المعدة لذلك تستعد لإطلاق المبادرة الأسبوع القادم.