«الدفاع»: تخصيص طاقم طبي مشترك من هيئة الخدمات الطبية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد covid19، ومن منطلق التعاون المشترك بين وزارة الدفاع ووزارات ومؤسسات الدولة، قامت الوزارة ممثلةً بهيئة الخدمات الطبية بتخصيص طاقم طبي مشترك من الهيئة ووزارة الصحة العامة بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الطبية فيما بينهم.

كما قامت هيئة الخدمات الطبية بزيادة عدد غرف العناية المركزة وغرف العزل الصحي في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ووضعها في حالة جاهزية للإستخدام متى تطلبت الظروف ذلك.

من جهة أخرى، قامت الهيئة بإعداد وتجهيز مخيم وزارة الدفاع في منطقة صبحان كمستشفى ميداني للحجر الصحي، بالإضافة إلى تخصيص المجمع الطبي الشمالي في منطقة الجهراء كمحجر صحي، وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه المواقع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة.

وتستمر وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها في العمل بشكل متواصل ومستمر وعلى مدار الساعة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجهود الدولة للحد من إنتشار هذا الفيروس.