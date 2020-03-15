“الغذاء”: ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية والمطاعم بعدم استقبال أكثر من 5 عملاء في وقت واحد

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية ضرورة التزام المطاعم والكافتيريات والمقاهي والمخابز وجميع المنشآت الغذائية بكل أنواعها ومرتاديها من مواطنين ومقيمين بعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل تلك المحلات لتقديم الطلبات وأن ينتظم زبائنها بالطابور وترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن هذا القرار يأتي بالنظر إلى الظروف الصحية الراهنة وبناء على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حرصا على صحة الجميع وكل من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

ودعت الجميع إلى التبليغ عن أي شكوى تتعلق بخدمة طلبات التوصيل للمنازل من قبل المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع المواد الغذائية باختلاف أنواعها في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

وأضافت أنه يتم بهذا الشأن تزويد الهيئة باسم المحل وعنوانه والشكوى من خلال الخط الساخن رقم «1807770» وتسجيل اسم المشتكي ورقم الهاتف ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفين .