د.عبدالله البدر: الكويت من الدول الأولى التي وفرت جهاز الفحص السريع لـ “كورونا “

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، اليوم الأحد، أن الكويت تعد من الدول الأولى في العالم التي وفرت جهاز الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد.

الكويت بدأت منذ 3 أشهر للعمل على مواجهة فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وتفشى بسرعة كبيرة في جميع دول العالم، ويحتاج فحص فيروس كورونا في العديد من دول العالم إلى أكثر من 4 أو 5 ساعات، لكن مع استخدام أجهزة الفحص الجديدة في الكويت لن يستغرق الأمر سوى 5 أو 10 دقائق.

ويقوم الجهاز الجديد بأخد عينة من الدم لفحصها، وإثبات إصابة الشخص من عدمه بالفيروس في غضون 10 دقائق.