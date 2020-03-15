“الداخلية”: الاكتفاء بتجديد أوراق تأمين المركبات دون الحاجة لفحصها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد الاكتفاء بتجديد أوراق التأمين الخاصة بتسيير المركبات دون الحاجة لفحصها وذلك في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن الادارة العامة للمرور ستكتفي بتجديد دفتر الترخيص مع الاحتفاظ بأوراق التأمين داخل المركبة وذلك للحفاظ على حقوق قائدي المركبات في حال وقوع حوادث مرورية.