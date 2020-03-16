وزير الإعلام: كل المنتجات الزراعية متوفرة بما يلبي الاحتياجات

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري توفر كل المنتجات الزراعية بما يلبي احتياجات الشعب الكويتي نافيا وجود أي عجز فيها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجبري عقب جولة تفقدية إلى «شبرة الأندلس» التابعة لاتحاد المزارعين الكويتيين للوقوف على مدى توفر المنتجات الزراعية المحلية رافقه فيها نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية دلال رجب ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد» عبد الله الدماك وأعضاء الاتحاد.

وأشاد الوزير الجبري بالدور الذي يقوم به اتحاد المزارعين من أجل توفير الأمن الغذائي الوطني في ظل ما تمر به البلاد من ظرف طارئ.

وقال إن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بإعداد دراسة لدعم القطاع الزراعي والحيواني في البلاد وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا للبدء في تنفيذها.

وطمأن الوزير الجبري المواطنين والمقيمين بأن الأمور مستقرة وكل شيئ متوفر والأسعار بسيطة وفي متناول الجميع مؤكدا دعم «هيئة الزراعة» لاتحاد المزارعين مشيدا بدور رئيس وأعضاء الاتحاد نظرا إلى تحليهم بالروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك في تصريح مماثل ان الاتحاد أوقف عمليات الحراج على بيع المنتحات الزراعية الكويتية وأعطى الأولوية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالشراء المباشر.

وأضاف الدماك أنه يمكن لأي من الجمعيات التعاونية الاتصال هاتفيا بالاتحاد لتحديد احتياجاتها من الخضروات والفاكهة والقيام باستلامها في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

وأوضح أن الاتحاد تصدى في التلاعب بالأسعار مناشدا المزارعين بالعمل على زيادة الإنتاج من كافة المنتجات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

بدورهم ،أكد أعضاء «اتحاد المزارعين» العمل على أجل توفير جميع أصناف الخضروات للسوق المحلية وبأسعار تنافسية مراعاة للظرف الراهن الذي تعيشه البلاد حاليا منوهين بالتسهيلات التي تقدمها لهم الدولة ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوفير كافة الأصناف وإيجاد مخزون استهلاكي منها يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين.