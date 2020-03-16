سفارتنا بالنمسا تناشد المواطنين الالتزام بالاجراءات لمواجهة «كورونا»

ناشدت سفارة دولة الكويت في النمسا وسلوفينيا جميع الرعايا الكويتيين الموجودين على الأراضي النمساوية والسلوفينية بضرورة التقيد باجراءات وقرارات السلطات النمساوية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تجنبا للمسائلة القانونية والتعرض للغرامات الجسيمة.

ودعت السفارة الكويتية في بيان لوكالة الانباء الكويتية كافة المواطنين الكويتيين الموجودين في مختلف المدن النمساوية والسلوفينية الى الالتزام بالتعليمات والتي تنص على عدم التجمع لأكثر من خمس اشخاص وعدم الخروج الا للضرورة لافتة إلى حق الشرطة في استجواب اي شخص خارج المنزل فضلا عن ان جميع المحال التجارية والمطاعم والاندية ومراكز الترفيه ستكون مغلقة باستثناء محال الاغذية والصيدليات فضلا عن انه تم فرض حظر التجوال في مقاطعة تيرول.

واوضحت ان الاجراءات الجديدة من شأنها زيادة تقييد حرية التنقل والتجمع في الأماكن العامة في حين يمكن للشخص الخروج على انفراد أو مع شخص مرافق من العائلة بحيث لا تتجاوز الخمسة أشخاص مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة.

وذكر البيان ان السلطات الصحية النمساوية تدعو الاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد الى البقاء في مكان الاقامة وتجنب التجمعات ووسائل النقل العام والاتصال الخط الساخن «1450» وعلى مدار الساعة الخاص بكافة المعلومات والارشادات والتعليمات حول الفيروس.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على قسم الشؤون القنصلية في حال الاستفسار وطلب المساعدة على الرقم «00436641666667».