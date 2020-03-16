الكويتيون العالقون في مطار نيويورك يشيدون بدور القنصلية العامة للكويت

اشاد عدد من المواطنين الكويتيين العالقين في مدينة نيويورك بسرعة استجابة القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك بعد ان تقطعت بهم سبل العودة بسبب ايقاف رحلات الطيران وذلك ضمن الاجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعبر المواطنون الذين التقتهم وكالة الانباء الكويتية في مقر اقامتهم باحد الفنادق في مدينة نيويورك عن امتنانهم بالخدمات التي وفرتها القنصلية العامة ومنها توفير السكن بالاضافة الى الوجبات الثلاث الرئيسية فضلا عن التواجد المستمر لطاقم القنصلية للحرص على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

بدوره، اكد القنصل العام حمد الهزيم في تصريح مماثل ل ان القنصلية العامة وبتوجيهات من حكومة دولة الكويت تسخر كافة امكانياتها للتخفيف عن المواطنين الكويتيين العالقين في مدينة نيويورك ومختلف ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة الامريكية من خلال توفير السكن والوجبات الغذائية وكافة احتياجاتهم الاساسية.

وذكر الهزيم انه يتعين على المواطنين الكويتيين توخي الحيطة والحذر خاصة مع سرعة تفشي الفيروس واعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني للولايات المتحدة الامريكية ومتابعة التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة بشكل دائم.

وجدد التاكيد على ان القنصلية العامة في نيويورك تتابع هذا الموضوع عن كثب في نيويورك وفي عدد من الولايات في الساحل الشرقي لاسيما التي يتواجد بها مواطنون كويتيون لضمان الاستجابة وتامين سلامة المواطنين والتعامل مع تطورات الاحداث.

واشار الى ان هناك تواصلا وتعاونا مع السفارة الكويتية في واشنطن والمكاتب الفنية التابعة لها والقنصلية العامة لدولة الكويت في لوس انجلوس مشددا على ان القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك تناشد المواطنين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية التواصل معها لمعرفة اماكن تواجدهم بغرض ترتيب عودتهم الى الكويت في اقرب فرصة.

وبين الهزيم ان خط القنصلية يعمل على مدار 24 ساعة للرد على الاتصالات والتفاعل مع المواطنين وذلك رقم الطوارىء التالي :

0019172426688