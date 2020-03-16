وزير الصحة: شفاء 3 حالات جديدة من «كورونا» في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية صباح اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل الحالات الثلاث إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.