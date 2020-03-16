سمو الأمير يهنئ رئيس جمهورية ايرلندا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيغينز رئيس جمهورية ايرلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.