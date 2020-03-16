«التجارة»: اغلاق 3 محال تجارية وبسطة خضار

أفادت وزارة التجارة والصناعة إن فرق الطوارىء ومن خلال الجولات التفتيشية قامت بالتدقيق والتفتيش على 467 صيدلية ومحلاً تجارياً وبسطات للخضار للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير، لافتة إلى أن الفرق التفتيشية حررت 51 محضر ضبط على عدد من المحال التجارية المخالفة، مؤكدة إغلاق 3 محال تجارية وبسطة خضار لم تلتزم بالقانون المعمول به.

وأوضحت أنه تم تنظيم جولات تفتيشية على محلات بيع الخضار والفواكه في سوق الفرضة المركزي.

وذكرت إنه تم توزيع تعميم 4/2020 على المجمعات التجارية والأسواق والمحازن والمختص بتهيئة بيئة صحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت إنه تم فرز عدد من المفتشين على شبرة الخضار والفواكة في منطقة الأندلس، بالإضافة إلى الإشراف على سوق السمك في الكوت وشرق، وجرد كميات الخضار في سوق الفرضة المركزي.

وشددت على ضرورة الالتزام في القانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، وانها ستكون وفرقها التقتيشبة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الحالي