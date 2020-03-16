«الصحة»: استقبال الوافدين من سكان محافظة الأحمدي بمركز الفحص بأرض المعارض.. غدا

يواصل مركز فحص الوافدين في أرض المعارض أعماله اليوم حيث يستقبل منذ ساعات الصباح الباكر المقيمين من جميع الجنسيات من سكان محافظة حولي.

ويشارك رجال وزارة الداخلية في تنظيم إجراءات الدخول إلى القاعات المخصصة للفحص، كما تشارك فرق جوالة الكويت في عملية التنظيم وتوزيع المياه والعصائر على المراجعين.

ويتولى عناصر الدفاع المدني مهام إعطاء التعليمات والإرشادات للمراجعين في الموقع.

من جانبها، دعت وزارة الصحة الوافدين من سكان محافظة الأحمدي إلى مراجعة مركز فحص الوافدين في أرض المعارض يوم غد الثلاثاء الموافق 17 مارس.