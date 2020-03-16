رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدعم الكويت في مواجهة «كورونا»

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالدعم الذي قدمته دولة الكويت للسلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال اشتية في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الاثنين “دولة الكويت مشكورة قدمت مبلغ 5ر5 مليون دولار للمساهمة في مساعدتنا في مواجهة هذا المرض”.

واعلن اشتية تسجيل إصابة واحدة بفيروس «كورونا المستجد» لشاب فلسطيني عائد عبر الجسر ويدرس في بولندا وهو من مدينة طولكرم ما يرفع عدد الإصابات الى 39 حالة.

وأشار اشتية الى ان بدء تعافي 15 مصابا لا يعني ان المشكلة انتهت موضحا ان الحكومة تواصل الإجراءات المتبعة منذ اعلان حالة الطوارئ.