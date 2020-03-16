وزير الإعلام: إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة لمخالفتها القانون

كشف وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن إحالة 14 موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة لمخالفاتها قانون تنظيم الاعلام الإلكتروني «8/2016».

وأوضح الجبري في بيان صحفي أن الإحالة جاءت بعد عملية رصد خلال الفترة الماضية للتجاوزات التي قامت بها صحف ومواقع إلكترونية من خلال نشر أخبار وشائعات غير دقيقة نفتها الجهات المعنية وأدت إلى إحداث وإثارة بلبلة أثرت على جهود الحكومة في مواجهة ومكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد أن وزارة الاعلام لن تألو جهدا في دعم وسائل الاعلام المحلية وقال “نحن على تنسيق دائم مع الجميع لايصال الرسالة الاعلامية الحقيقية” مشددا في الوقت نفسه على أن الوزارة لن تسمح بأي انحراف أو تجاوز يسئ لسمعة دولة الكويت أو يضر بمصالحها العليا.

ودعا الجبري الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها والعالم أجمع لمكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19» سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه.