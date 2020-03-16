«إعانة المرضى» توزع 5500 وجبة غذائية و14 ألف علبة عصائر ومياه لمراجعي فحص الكورونا بأرض المعارض

أعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى ‏جاسم الربيع استمرار دعم الجمعية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الكويت ووزارة الصحة في سبيل حماية المجتمع والمحافظة على صحة المجتمع من مخاطر تفشي الوباء العالمي الكورونا لليوم الرابع على التوالي، مؤكدا أننا جميعا سنقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لإجراء كافة التدابير التي من شأنها توقي مخاطر العدوى بسبب تفشي المرض.

وأعلن الربيع قيام الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والدفاع المدني بتوزيع ما مجموعه 5500 وجبة غذائية وأكثر من 14 ألف علبة عصير ومياه على المراجعين بمركز الفحص المقام على أرض المعارض بمنطقة مشرف كدعم لوجيستي لإجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء.

وبين الربيع، أن جمعية صندوق إعانة المرضى أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ بين موظفيها مثلها مثل مؤسسات الدولة المعنية للعمل على انجاح مشروع الدولة الوقائي لاستكمال الوقاية ودرء خطر تفشي المرض الذي اصبح وباءا عالميا،

موضحا ان الجمعية اعدت خطة كاملة لمساعدة للوزارة بمركز الفحص تستمر على اثرها في تواجد شاحنتين براد توزع من خلالها الوجبات الغذائية والعصاير والمياه على جميع المراجعين بمراكز الفحص التي أعدتها وزارة الصحة حتى تنتهي اجراءات المسح الشامل لكل سكان الكويت.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ الكويت شعبا وقيادة من كل مكروه وسوء وأن يوفق الحكومة الموقرة ويسدد خطاها وينفع بها البلاد والعباد وان تمر هذه الازمة على خير بإذن الله .