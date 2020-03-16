السفارة المصرية: القنصلية تستقبل طلبات الراغبين للعودة الى مصر من حاملي التأشيرات بأنواعها

اتصالا بقرار السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران من والى الكويت اعتبارا من فجر يوم الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٠، تدعو قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى ارض الوطن من الذين دخلوا إلي دولة الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر فقط، التواصل مع القنصلية عن طريق الوسائل التالية فقط دون مراجعة القنصلية بصفة شخصية:

-الرسائل على رقم الواتس اب المخصص فقط لذلك:

٦٧٦١٤٢٢١

-الرسائل عبر صفحة القنصلية على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/egconskwt/

-للاستفسارات عبر ارقام القنصلية:

٢٥٢٣٤٤٩٠

٢٥٢٣٤٤٩١

٢٥٢٣٤٤٩٢

مع ضرورة إرسال صورة من جواز السفر وتأشيرة الزيارة أو الالغاء النهائي مع الرسالة.

وذلك تمهيدا لقيام شركة مصر للطيران بتسيير عدد من الرحلات الاستثنائية خلال اليومين القادمين لنقل الفئات من المواطنين المصريين السالف ذكرهم فقط إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية في هذا الشأن؛ علما بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة مع مكتب مصر للطيران الذي سيقوم بدوره بحجز التذاكر أو تعديل الحجز القائم، وفقاً للقواعد التي سوف تضعها الشركة في هذا الصدد.

وسيتم نشر كافة المستجدات في هذا الشأن تباعاً على صفحة القنصلية.