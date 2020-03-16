رئاسة الأركان تنفي قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الاثنين ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن مروحيات عسكرية تابعة للجيش ستقوم برش مبيدات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في جميع أنحاء البلاد.

وأهابت رئاسة الأركان في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الالتفات أو تداول أية معلومات أو اخبار تنسب لوزارة الدفاع ما لم تكن منشورة عبر حساباتها الرسمية أو من خلال ما يتم إرساله بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

وأكدت أن ابوابها مفتوحة دائما لمختلف وسائل الإعلام للتواصل أو الاستفسار عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.