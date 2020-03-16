بنك الطعام: مستمرون بتوفير الوجبات الغذائية لموظفي الدولة ومراجعي «أرض المعارض»

أكد البنك الكويتي للطعام والإغاثة استمرار جهوده الخيرية بتوفير الوجبات الغذائية لموظفي الدولة ومراجعي منطقة أرض المعارض لإتمام عملية الفحص الطبي ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمد في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن البنك لم يتوان في تقديم يد العون والدعم للحكومة بشتى قطاعاتها من وزارتي الصحة والداخلية ومختلف القطاعات التي تعمل حاليا ليلا ونهارا في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الحمر خلال زيارته إلى أرض المعارض بجهود وزارة الصحة والوسط الطبي ووزارة الداخلية لما يقدمونه جميعا من جهود صادقة لخدمة الشعب الكويتي لمكافحة هذا الفيروس.

وأضاف أن جهود بنك الطعام تأتي في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية للمصلحة العامة واتساقا مع الجهود الوطنية في التوعية بشأن انتشار الفيروس والمساهمة في بث الوعي لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وذكر أن بنك الطعام سخر متطوعيه للعمل بجانب وزارة الصحة في أرض المعارض ضمن الجهود التي تبذل لمكافحة انتشار الفيروس معربا عن امتنانه لما يقوم به المتطوعون والمتطوعات من جهود لخدمة العاملين من موظفي الدولة والمراجعين هناك.

وأكد الحمر ضرورة تكاتف المجتمع لمواجهة وباء كورونا والتصدي إلى الشائعات داعيا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمنازل وعدم الاختلاط والتجمع واتباع إرشادات مؤسسات الدولة وعدم التهاون والاستهتار بها.

وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لما يقوم به من عمل تجاه وطننا الكويت مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية على مدار الساعة.