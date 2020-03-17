سفارة الكويت في واشنطن تطمئن.. لا اصابات بـ«كورونا» بين الكويتيين حتى الان

طمأنت سفارة دولة الكويت في واشنطن بانه لا توجد أية إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ضمن المواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا اليوم.

واهابت السفارة الكويتية في بيان لوكالة الانباء الكويتية بالطلبة والمواطنين الكويتيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بملازمة مقر السكن في جميع الأوقات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ودعت المواطنين الكويتيين الى تجنب التجمعات والأماكن ذات الكثافة العالية كما حثتهم على متابعة موقع مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكي «www.cdc.gov» للاطلاع على توصيات المركز وتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما دعت الكويتيين الموجودين في الولايات المتحدة الامريكية الى الإلتزام بتعليمات السلطات المحلية فيما يخص سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واوضحت ان المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة ستقوم بالتواصل مع المواطنين المبتعثين من الجهات التابعة لهم بهدف تلبية إحتياجات المواطنين وتأمين سبل الرعاية اللازمة لهم وتحديث بياناتهم.

كما طلبت السفارة في بيانها من باقي المواطنين الموجودين في الولايات المتحدة التواصل معها أو مع القنصليات العامة في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك وذلك على الأرقام التالية: سفارة دولة الكويت في واشنطن 2022620758 القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك 9172426688 القنصلية العامة في لوس أنجلوس 310 279 3644 المكتب الثقافي في واشنطن 2023642104 المكتب الصحي في واشنطن 202 320 2415 المكتب العسكري في واشنطن 2023903416 المكتب الثقافي في لوس أنجلوس 424 666 4214 واضاف البيان ان السفارة الكويتية تامل بأن يتحلى الجميع بالوعي والتفهم في التعامل مع هذا الظرف الإستثنائي متمنية للجميع دوام السلامة والعافية.