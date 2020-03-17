محافظ العاصمة: نضع على عاتقنا تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل أوجه الأمن والحماية

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن الواقعة التي حصلت في منطقة جابر الأحمد «حادث فردي ولا يمثل كل أبناء الجالية التي تنتسب إليها هذه الأطراف في البلاد”، لافتا الى أن “الجهات الأمنية اتخذت إجراءاتها ويجري التحقيق مع الفاعلين وسينال المخطئ عقابه طبقا للقانون”، مشددا على أن “أمن وحماية المواطنين واجب تسهر جميع الجهات المعنية على تلبيته وتحقيقه”.

وفي تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته الميدانية لمدينة جابر الأحمد للاطمئنان على المواطنين هناك بحضور كل من مختار المدينة ورئيس اللجنة التنسيقية التطوعية للمدينة محمد الشمري بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة، قال الخالد “حرصت على التواجد بين مواطني المدينة للاطمئنان وذلك انطلاقا من دوري وواجبي الأساسي تجاه إخواني المواطنين”، لافتا إلى “هذا الحادث يعد حادثا فرديا ولا يمثل كل أبناء الجالية التي تنتسب إليها هذه الأطراف في البلاد”، وقال: يحب غالبية المقيمين في دولة الكويت وطننا الغالي، وقد قدموا لكسب الرزق على أرض هذا البلد المعطاء ولكن لكل قاعدة شواذ”.

وأوضح أن “دولة الكويت دولة قانون وسيأخذ القانون مجراه بشأن الحادث الذي وقع في المدينة من قبل بعض الأطراف”، لافتا إلى أن “الجهات الأمنية اتخذت إجراءاتها مع الأطراف المذكورة ويجري التحقيق معها وسينال المخطئ عقابه طبقا للقانون”.

وأكد الخالد أن “أمن وحماية المواطنين واجب تسهر جميع الجهات المعنية على تلبيته وتحقيقه في كل وقت وحين”، منوها بأن “محافظة العاصمة تضع على عاتقها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل أوجه الأمن والحماية المطلوبة لهم والذي تعتبره المحافظة من الأولويات المهمة التي تسعى لتحقيقها”.

وقال “نطبق التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالحفاظ على المواطنين ومتطلباتهم”، داعيا “الجميع للتكاتف خصوصا في ظل الأوضاع الحالية”.

من جانبهم، ثمن مواطنو مدينة جابر الأحمد “جهود الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمحافظين، والمختارين وغيرهم من الجهات الرسمية في الاهتمام بالمواطنين “، وقالوا: “بلا شك فإن حضور محافظ العاصمة بين المواطنين في المدينة وتواصله معهم يبعث على الطمأنينة والارتياح”.