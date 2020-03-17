«الشؤون»: تذليل كل الإمكانات والطاقات لتوفير الخدمات لأبناء الحضانة العائلية

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية مسلم السبيعي اليوم الثلاثاء على تذليل كل الإمكانات والطاقات لتوفير شتى الخدمات لأبناء الحضانة العائلية.

وقال السبيعي في تصريح صحفي خلال جولته التفقدية للدور الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية إن الجولة تهدف إلى الاطلاع على آلية العمل والوقوف على كل متطلبات أبناء الحضانة العائلية في ظل الاوضاع الحالية.

وأضاف أن هذه الجولات التفقدية تأتي بالتنسيق مع مديري قطاع الرعاية للوقوف على آلية العمل وتلبية احتياجات نزلاء القطاع عموما وأبناء وبنات الحضانة العائلية خصوصا.

وشدد على سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تذليل كل الإمكانات والطاقات لتوفير شتى الخدمات لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأشاد بالتزام موظفي الحضانة العائلية خلال الدوام الرسمي لأنهم مستثنون من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجازة الرسمية للقطاعات الحكومية وحرصهم على متابعة وتلبية رغبات أبناء وبنات الحضانة.