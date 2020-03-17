سمو رئيس الوزراء: نعمل للاسوأ في خطتنا لإدارة الأزمة.. وسنكون مستعدين لكل طارئ

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم بزيارة إلى وزارة الدفاع والتقي خلالها معالي وزير الدفاع وكبار قادة الجيش وقياديي القطاعات المدنية.

وقال الشيخ صباح الخالد خلال الزيارة: انقل لكم تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم على جهودكم وتعاونكم ودعمكم الفني واللوجستي لخطة الطوارئ منذ اليوم الاول.

وتابع الخالد: “نعمل للاسوأ في خطتنا لإدارة الأزمة ولكننا نتمنى الأفضل وسنكون مستعدين لكل طارئ”.

وأضاف الخالد “نقدر مساندة القطاع الخاص على تقبّلهم وتفهّمهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة”.

وأكد على أن “إقبال شبابنا على التطوع دليل على حسّهم الوطني في خدمة وطنهم”.

وأوضح “أمامنا مسؤولية كبيرة وتحديات أكبر، بالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد نستطيع أن نتجنب خطرهذا الوباء”.

وقال الخالد إن ” سلاح الجو الكويتي جهوده واضحة في سرعة نقل المعدات الحيوية والضرورية التي تحتاجها خطة الطوارئ”.