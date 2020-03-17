هيئة «الشباب»: محاضرات عن بعد لتوعية الشباب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري إن مشروع وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي التابع للهيئة سيقدم محاضرات ودورات تدريب عن بعد متضمنة محاضرات توعوية للشباب عن كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الهيئة حريصة على توفير البيئة المناسبة لاستثمار أوقات الفراغ بما يتوافق مع تعليمات وتوجيهات الجهات المختصة من خلال توفير منصة للتعلم عن بعد إذ يشارك في تقديم المحاضرات ودورات التدريب متخصصون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن باب التسجيل لهذه الأنشطة سيفتح على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب بعد غد الخميس على تبدأ المحاضرات ودورات التدريب يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن هناك برامج تدريب عن بعد ستخصص للمتطوعين بالتعاون مع مركز العمل التطوعي والتي ستزود الشباب المتطوعين بأسس ومهارات العمل التطوعي في ظل حاجة البلاد للشباب المتطوعين لمكافحة هذا الوباء.

وذكر أن الهيئة حرصت على التركيز على مجال التطوع لتثقيف الشباب بهذا العمل الانساني وأهميته وكيفية ممارسته بصورة صحيحة بما يخدم العمل الحكومي وذلك لتمكينهم من خدمة بلدهم في هذه الفترة الطارئة التي تعيشها البلاد ومساعدة الجهات الحكومية المختصة التي تعمل جاهدة في مكافحة هذآ الوباء.

وبين أن التعليم عن بعد يتضمن إقامة الورش التعليمية المقررة ضمن مشروع الوادي والتي لم تتم تنفيذا للتعليمات الاحترازية من الحكومة بمنع التجمعات والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو ومختبرالروبوتكس والإلكترونيات والفضاء والفلك وبرامج البحث العلمي وغيرها من العلوم.

وقال المطيري إن هذا الاسلوب في التدريب والتعليم يتميز بتوفير الجهد والوقت ويتماشى مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت والعالم مبينا أنه سيعتمد على العمل في عدة مجموعات باستخدام أساليب المناقشة والحوار والعصف الذهني والتطبيقات العملية.

ودعا الشباب الراغبين الى الانضمام والمشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشباب «www.ypa.gov.kw» ومتابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي .