وزير الخدمات: تعليمات لمسؤولي «الطيران المدني» باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة أهله

أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أنه لن يتوانى لحظة في كل ما يحقق مصلحة الكويت وأنه أعطى تعليمات لمسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الوزير الحريص خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بالإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إن مطار الكويت الدولي يعد الخط الأول للدفاع عن المواطنين والمقيمين ووقايتهم من الإصابة بهذا الوباء.

وأضاف أن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها يوميا الأداء المهام المكلفة بها ومتابعة اللجان الفرعية المختصة بمكافحة هذا الفيروس وتعمل على وضع خطط الطوارئ الاحترازية للتعامل مع انتشاره والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق الخطط الموضوعة من الدولة والتي تختص بها إدارة الطيران المدني لمكافحة دخول هذا الوباء للكويت عبر منافذ المطار الدولي.

وأوضح أن «الطيران المدني» منذ بداية الأزمة التي اندلعت شرارتها في الصين قامت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية لتنفيذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي تساعد على الحد من دخول فيروس كورونا إلى البلاد إذ تم تزويد المنافذ في مطار الكويت الدولي بالمعدات الخاصة للوقاية من الفيروس وفقا لما تنص علية اللوائح الصحية الدولية.

ولفت في هذا الشأن إلى تركيب كاميرات حرارية شملت كل مباني المطار لقياس درجة حرارة المسافرين القادمين وفحصهم قبل دخولهم للبلاد وتم تجهيز العيادات الطبية في صالات المطار بحيث تستطيع استقبال أكبر عدد ممكن من المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال الوزير الحريص إن العمل لم ينته عند هذا الحد والمسؤوليات الوطنية لم تغلق أبوابها بل سعت «الطيران المدني» جاهدة للبحث عن أحدث التقنيات لاستخدامها في منافذ المطار إذ باشرت التنسيق مع وزارة الصحة لتزويدها بأجهزة تقنية حديثة تعتبر أكثر دقة لفحص القادمين للبلاد عبر منافذ المطار الدولي التي بدورها تكشف عن الحالات الحاملة للفيروس خلال دقائق معدودة.

ولفت إلى أن مباني المطار جميعها تخضع للرقابة الأمنية والصحية التي تضمن خلوها من التلوث في الميكروبات والفيروسات بما فيها «كورونا» وقامت «الطيران المدني» بتعقيم مرافق المطار كإجراء احترازي منها لحماية العاملين بالمطار والمسافرين.

وطمأن الجمهور بأن “العمل على إجلاء المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة للكويت من الخارج سيتم في القريب العاجل وأن هذا الإجراء يأتي من باب الواجب الوطني واستجابة لتعليمات القيادة السامية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واستنادا إلى توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء” وباشرت «الطيران المدني» التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع كوزارتي الخارجية والصحة والعمل على الترتيب لعودتهم”.

وبين الوزير الحريص أن الإدارة بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية حتى يتسنى لها ترتيب جدول تلك الرحلات والتي نأمل أن تكون في القريب العاجل في حين يعمل مسؤولو الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسيير رحلات للمقيمين الراغبين بالعودة إلى ديارهم مشيرا إلى أن أول رحلة تمت عبر مطار الكويت الدولي غادرت البلاد أمس الأول إلى لبنان على متن طيران الشرق الأوسط.

وشدد على مسؤولي «الطيران المدني» ضرورة الإيعاز للمعاملين جميعا بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتوجيهات التي تصدر من وزارة الصحة وذلك حفاظا على سلامتهم.

وأشاد بالدور الوطني والبطولي الذي يقوم به منتسبو الإدارة العامة للطيران المدني إلى جانب إخوانهم من جهات الدولة المختلفة الذين أثبتوا بأنهم الخط الأول لحماية الكويت.