الجلاوي: خدمة اهل الكويت وتسهيل تنقل البضائع على راس أولويات الجمارك

ترأس سعادة مدبر عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ،صباح اليوم في ديوان عام الجمارك بمنطقة الشويخ اجتماع فريق عمل طوارئ جمركي ضم عددا من قيادات الجمارك وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر بانتظام العمل في الجهات ذات الأعمال الضرورية والاطلاع على اخر المستجدات والاجراءات المتخذه بالمنافذ بشان تطبيق القرارات والتعاميم الصادره من الجهات الزسميه في الدوله مع التاكيد على التسهيل والتسريع لكافه الاجراءات الجمركيه لتسيير حركة الشحن في كافة المنافذ والمراكز الجمركيه مع تفعيل انجاز المعاملات والتوثيق الجمركي وفق النظام الآلي لضمان سرعة التخليص على البضائع.

ورحب المستشار الجلاوي في بداية الاجتماع بالحضور منوهاً بجهودهم وجميع منتسبي الجمارك كلا في موقعه ،ومشدداً على أهمية تكريس كافة الإمكانات البشرية والعمل على تذليل كافه الصعوبات على مدار الساعة في جميع المنافذ الجمركية لضمان تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ،منوها بأن خدمة أهل الكويت والحفاظ على سلامتهم وصحتهم تأتي على رأس الأولويات مع اتباع جميع الارشادات الصحيه والاجراءات الوقائيه لكافه العاملين لجميع المنافذ.

ودعا الى تفعيل غرفه التحكم والسيطرة الفرعية بكافة المنافذ الجمركية ورفع المستوى الامنى ومراقبة حركة الشحن في ظل الظروف الراهنة بكافه المنافذ الجمركية لتحقيق الرقابه والالتزام الجمركي .

وحث المستشار الجلاوي الحضور على أهمية تفعيل خطط التوعوية بين رجال الجمارك والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وسلامة البضائع ومنع تهريب المواد المحضورات الدقيق لمنع تسرب المواد المحظورة ومضاعفة الجهود لتسهيل وصول البضائع الاستهلاكيه والغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

هذا ،واستعرض مدراء الأدارت الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها لاستمرار العمل كافة المنافذ والمراكز الجمركية على مدار الساعة لتحقيق الأهداف المرجوة.