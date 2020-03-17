العفاسي: وزارة الأوقاف مستمرة في نشر الثقافة التوعوية وفق منظور شرعي للمواطنين والمقيمين وبجميع لغات الجاليات.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار/د. فهد العفاسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستمرة في رسالتها التوعوية والإرشادية والتأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب أسباب العدوى.

وأضاف العفاسي عقب ترأسه اجتماعاً حضره وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكلاء المساعدين صباح اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات في وزارة الأوقاف في تصريح صحافي “عقدنا صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا تكميليا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمتابعة جهود الوزارة المستمرة في التنسيق مع وزارة الاعلام لنشر البرامج التوعوية ذات الطابع الشرعي على شاشات قنوات تلفزيون وإذاعة دولة الكويت وكذلك القنوات الفضائية الكويتية لاستمرار نشر الرسائل التوعوية والإرشادية التي تعمل على بث روح الطمأنينة لدى المواطنين و المقيمين.

وقال العفاسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شكلت عدة فرق طوارئ في قطاعات الوزارة المختصة والذين حرصوا على العمل دون كلل أو ملل وقام الفريق الإعلامي بنشر البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي وبجميع اللغات للجاليات المقيمة على أرض الكويت الغالية بالرسائل التوجيهية المتعددة وذلك حتى لا ننسى أي جالية تقيم معنا من إيصال رسائل التوعية والإرشاد لهم باللغة الخاصة بهم.

وأوضح العفاسي انه كلف قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بتعزيز التعليم الإلكتروني لتدريس القرآن الكريم وتجويده باستخدام الوسائل التعليمية التقنية عن بعد لمساعدت ابنائنا على الاستمرار في التعلم ومراجعة حفظهم للقرآن الكريم من خلال إيجاد منصة تعليمية بحيث يلتقي معلم القرآن والطالب للدراسة عن بعد ممايضمن استثمار أوقات ابنائنا بما يعود عليهم بالنفع وحفاظاً على عدم انقطاعهم على حلقات القرآن الكريم.