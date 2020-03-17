الطيران المدني: الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا

اصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تعميما بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوم للقادمين من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمانيا واسبانيا وفرنسا اضافة الى الدول السابقة وهي مصر والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا والعراق وايران .

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد « كوميد – 19 » في البلاد .

واضافت انه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي ” الإلزامي ” لمدة 14 يوم اللقادمين الى مطار الكويت الدولي من باقي دول العالم .

وبينت أن هذه التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى اشعار آخر .