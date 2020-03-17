“الصحة”: إنتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لـ 7 أشخاص بمنتزه الخيران

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إنهاء سبعة أشخاص لفترة الحجر الصحي المؤسسي «الإلزامي» المقررة لهم في منتزه الخيران وذلك بعد إتمام المدة المحددة ليصبح بذلك عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي في البلاد 571 شخصا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية أنه تم القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».