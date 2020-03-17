“التطبيقي”: تسخير كل امكاناتنا المتاحة ووضعها في خدمة وزارة الصحة

أبدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية استعداداها التام لتسخير كل امكانياتها المتاحة ووضع ابنائها من مدرسي الكليات العلمية والطلبة لخدمة وزارة الصحة لتعويض أي نقص في الكوادر العاملة بالمستشفيات والمستوصفات إن وجد من خلال معهد التمريض بكلية العلوم الصحية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن «التعليم العالي» بعد الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي مع مدير عام «التطبيقي» الدكتور علي المضف وقيادات الهيئة حيث تم خلاله بحث تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» لايجاد الحلول اللازمة التي تخدم الطلبة.

وأوضح البيان تأكيد الهيئة وحرصها على صحة وسلامة أبنائها المتدربين حيث اتفق المجتمعون على ضرورةالتريث في حسم قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني مع وجوب ايجاد خطة محددة وواضحة للتعامل مع الموضوع.

وبين أن المجتمعين ناقشوا عدة سيناريوهات متعلقة بعودة الدراسة في حال استقرار الامور وانحسار الوباء منها على سبيل المثال دراسة مدى إمكانية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار البيان إلى أن جميع روابط أعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعاهد أبدت استعدادها لدعم اتخاذ القرار المناسب وايجاد الحلول متى ما عادت الدراسة واضعين نصب اعينهم مصلحة الطلبة الصحية والدراسية سائلين المولى أن يحفظ الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.