“التجارة”: فترة الإغلاق الجبري لا تحتسب ضمن مدة استرجاع السلع والبضائع

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلزام تمديد فترة استبدال ورد السلع والبضائع واسترجاع قيمتها المدفوعة خلال فترة الإغلاق الجبرية للمحلات التجارية التي أقرها مجلس الوزراء من ضمن المدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن فترة الإغلاق الجبري لا تحتسب ضمن مدة استرجاع السلع والبضائع، مؤكدة ان القرار جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار تلزم جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع التي تتعامل بالبضائع والسلع المشمولة في هذا القرار بتنفيذه مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.