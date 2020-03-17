المستشار ضرار العسعوسي: سنتخذ أقصى الإجراءات بحق مروجي الإشاعات.. ونشر الأخبار الكاذبة

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اتخاذ النيابة العامة لاقصى الاجراءات والقرارات وعدم التهاون ضد كل من يقوم بنشر الأخبار والاشاعات الكاذبة في المواقع الالكترونية او شبكات التواص الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المستشار العسعوسي في تصريح صحفي ان المساءلة القانونية ستطول كذلك كل من ينشر البيانات والأخبار الكاذبة للإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لمواجهة هذا المرض، فضلا عن نشر أو بث كل ما من شانه اثارة الفزع بين الناس و الهلع و الخوف في المجتمع او اضعاف هيبة الدولة او المساس بالنظام والاداب العامة.

وكشف العسعوسي عن تلقي النيابة العامة عدة بلاغات من وزارتي الداخلية والإعلام ضد بعض الاشخاص والمواقع الالكترونية حول هذا الموضوع وأنها ستقوم بالتحقيق فيها وفقا لأحكام القانون.

ودعا المستشار العسعوسي رجال الاعلام واصحاب المواقع الإلكترونية والحسابات في وسائل التواصل الاجماعي إلى تحري الدقة واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة قبل النشر خشية الوقوع تحت المساءلة القانونية.