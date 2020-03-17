الحربي والجامعة والتطبيقي ورؤساء روابط الهيئة: التريث في حسم قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني

أكدت جامعة الكويت دعمها الكامل لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة على كافة الأصعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، معلنة عن استعدادها التام لتقديم المساعدات الممكنة ومساندة الطواقم الصحية في جميع مواقع العمل بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم مع عدد من المسؤولين في جامعة الكويت ومجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتناول الاجتماع أبرز المقترحات والدراسات الخاصة بالتعامل مع الأزمة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، والحلول البديلة في حال إقرار استمرار تعطيل الدراسة بعد انقضاء فترة تمديد العطلة، والذي يتوقف على تقديرات وزارة الصحة.

إلى ذلك عقد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اجتماعاً موسعاً اليوم مع مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورؤساء الروابط في الهيئة، لمناقشة وبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد، وإيجاد الحلول اللازمة التي تخدم الطلبة.

وقد أبدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استعداداها التام لتسخير كافة امكانياتها المتاحة ووضع أبنائها من مدرسي الكليات العلمية والطلبة لخدمة وزارة الصحة، وكذلك تعويض النقص في الكوادر العاملة بالمستشفيات والمستوصفات إن وجد من خلال معهد التمريض بكلية العلوم الصحية.

وفيما أكد المجتمعون حرصهم في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، أجمعوا على ضرورة التريث في حسم قرار إلغاء الفصل الدراسي الثاني، مع وجوب إيجاد خطة محددة وواضحة للتعامل مع الموضوع.

وناقش المجتمعون عدة سيناريوها متعلقة بعودة الدراسة في حال استقرار الأمور وانحسار الوباء، منها على سبيل المثال دراسة مدى إمكانية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

من جهتها أبدت جميع روابط أعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعاهد استعدادها لدعم اتخاذ القرار المناسب وإيجاد الحلول متى ما عادت الدراسة واضعين نصب أعينهم مصلحة الطلبة الصحية والدراسية أولاً وأخيراً.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن «التعليم العالي» اليوم الثلاثاء عقب اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الثلاثاء مع قيادات جامعة الكويت وعمداء الكليات ومجلس الجامعات الخاصة بالاضافة الى جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وذكر البيان أن الجامعة قدمت مقترحات تقضي بالتعامل مع الأزمة الحالية ووضع الحلول البديلة في حال اقراراستمرار تعطيل الدراسة بعد انقضاء فترة تمديد العطلة الذي يتوقف على تقديرات وزارة الصحة.

ولفت إلى تأكيد الجامعة دعمها الكامل لجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة على كافة الاصعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» معلنة استعدادها التام لتقديم المساعدات الممكنة ومساندة الطواقم الصحية في جميع مواقع العمل بالبلاد.