«الداخلية» لمستخدمي الطرق: توخي الحيطة.. نظرا لتقلبات الطقس

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر نظرا إلى تقلبات حالة الطقس وهطول أمطار.

وأهابت «الداخلية» في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع بعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم «112» عند الحاجة لمساعدة إنسانية أو مرورية أو أمنية.

وكان مراقب التنبؤات في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي توقع أن تشهد البلاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا حتى مساء اليوم.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية إن طقس اليوم دافىء بوجه عام وغائم جزئيا إلى غائم مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة تترواح سرعتها ما بين 15 و60 كيلومترا في الساعة الواحدة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.