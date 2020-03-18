وزير الصحة: شفاء 3 حالات جديدة من «كورونا»في الكويت.. والإجمالي يرتفع إلى 15

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون «مواطنتان ومواطن».

وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب«كورونا» تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.