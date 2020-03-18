الجاسم: ننتظر أوامر الجهات المختصة لتشغيل رحلات إجلاء للمواطنين من الخارج

أكدت الخطوط الجوية الكويتية على ما سبق إعلانه، بأنها بإنتظار أوامر السلطات الصحية والحكومية المختصة التي تتولى إدارة الأزمة للسماح لها بتشغيل رحلات إجلاء المواطنين الكرام من خارج البلاد إلى أرض الوطن والتي نأمل أن نتلقاها قريبا.

وقال رئيس

مجلس الإدارة يوسف الجاسم إن الخطوط الكويتية على إستعداد تام لتنفيذ طلبات الإجلاء من خلال أسطولها من الطائرات وكوادرها التنفيذية والفنية والتشغيلية المستعدة والعاملة ليلًا ونهارًا لوضع كافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة الموقرة في جميع ماتقرره تجاه خدمة الوطن الغالي والشعب الكريم، وللوفاء بدورها كناقل وطني عريق.