معرفي: عدم تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات.. للمخاطر المحتملة بنقل «كورونا»

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

اكد الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي على الأخوة المواطنين والمقيمين على ضرورة عدم تشغيل العمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات وذلك لمخالفتها القوانين بالاضافه للمخاطر المحتملة من نقل فيروس كورونا المستجد وذلك في حال تشغيل تلك العمالة المنزلية التي تغيبت عن أصحاب العمل او العمالة السائبة.

وأوضح اللواء معرفي ان مصاحبة أو مخالطة تلك الفئة من العمالة المخالفة يعرضهم للمشاكل الصحية ونقل لهم فيروس كورونا المستجد لهم ولأسرهم وأطفالهم، حيث أن من الممكن اختلاط تلك العمالة باشخاص مصابين بالفيروس، بالاضافة لمخالفتهم القوانين أو مطلوبين أمنياً.

ونوه انه على الجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وسرعة المساعدة في الإبلاغ عن هذة الفئة من العمالة حفاظاً على الصالح العام للبلاد.