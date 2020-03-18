سمو رئيس الوزراء: جهود «التجارة» والجهات التابعة لها مبعث اطمئنان للمواطنين والمقيمين

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم إن ما تقوم وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها من جهد ملموس مبعث اطمئنان للمواطنين والمقيمين.

وتابع الخالد “نحن معكم في ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتوفير كافة المستلزمات واحتياجات المواطنين والمقيمين، ونقدر لكم تواجدكم بالميدان ومتابعتكم لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتنفيذ خطة الطوارئ”.

وأكد سمو رئيس الوزراء على تشجيع المنتجين المحليين على تزويد السوق بكل احتياجاته ومساعدته بأن يكون رافداً للدولة في توفير السلع الأساسية.

وأعرب الخالد عن اعتزازه للدور والجهد الذي تقوم به الشركة الكويتية للتموين في توفير المواد الغذائية وسد حاجة السوق من السلع الأساسية.

وتوجه بالشكر والتقدير لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على ما تقوم به من دور كبير بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.

كما أعرب عن تقديره لجهود مفتشي وزارة التجارة ومتابعتهم الميدانية في كل المحافظات التي أشاعت الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين .

وقال الخالد: “الحمد لله كل احتياجات المواطنين والمقيمين من المواد الغذائية ومختلف السلع متوفرة وبأسعار تحددها وزارة التجارة والصناعة بعد دراسة السوق”.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتوانى في دعمكم لمساعدة وتسهيل ما تقومون به من جهد فعال في إطار تنفيذ خطة الطوارئ .