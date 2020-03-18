سفارتنا بواشنطن.. لا إصابات بـ«كورونا» ضمن المواطنين الكويتيين في أميركا حتى الآن

أكدت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم مجدداً على أنه لا توجد أية إصابة بفيروس كورونا ضمن المواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأن وذلك وفقاً للمعلومات المتوفرة.

وتهيب سفارة دولة الكويت في واشنطن بالطلبة والمواطنين الكويتين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بملازمة مقر السكن في جميع الأوقات .

وتحث على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والأماكن ذات الكثافة العالية، كما تحث المواطنين الكويتيين على متابعة موقع مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأميركي www.cdc.gov لمعرفة توصيات المركز وتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإلتزام بتعليمات السلطات المحلية.

وبهدف القيام بتلبية احتياجات المواطنين وتأمين سبل الرعاية الأزمة لهم وتحديث بياناتهم ستقوم المكاتب الفنية الملحقة بالتواصل مع المواطنين المبتعثين من الجهات التابعة لهم.

وتطلب السفارة من بقية المواطنين المتواجدين في الولايات المتحدة التواصل معها أو مع القنصليات العامة في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك.