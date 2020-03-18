” إعانة المرضى” توزع 10500 وجبة غذائية و19 الف علبة عصائر ومياه لمراجعي فحص الكورونا بأرض المعارض

أعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى ‏جاسم الربيع استمرار تواجد الجمعية بارض المعارض وتقديم الدعم اللوجيستي للجهات المعنية من وزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني كدعم من الجمعية للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكويت في سبيل حماية المجتمع والمحافظة على صحة المجتمع من مخاطر تفشي الوباء العالمي الكورونا .

مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لإجراء كافة التدابير التي من شأنها تقي كويتنا الحبيبة مخاطر العدوى بسبب تفشي المرض.

واعلن قيام الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والدفاع المدني بتوزيع ما مجموعه 10500 وجبة غذائية واكثر من 19 الف علبة عصير ومياه على المراجعين بمركز الفحص بجانب توفير عشرة كراسي متحركة لمساعدة كبار السن واصحاب الحالات .

وبين الربيع أن جمعية صندوق إعانة المرضى اعلنت حالة الاستنفار وتشكيل فرق للطوارئ مثلها مثل مؤسسات الدولة المعنية للعمل على انجاح مشروع الدولة الوقائي لاستكمال الوقاية ودرء خطر تفشي المرض الذي اصبح وباءا عالميا .

موضحا ان الجمعية اعدت خطة كاملة لمساعدة للوزارة بمركز الفحص تستمر على اثرها في تواجد شاحنتين براد توزع من خلالها الوجبات الغذائية والعصاير والمياه على جميع المراجعين بمراكز الفحص التي أعدتها وزارة الصحة حتى تنتهي اجراءات المسح الشامل لكل سكان الكويت .

ودعا الله عز وجل ان يحفظ الكويت شعبا وقيادة من كل مكروه وسوء وأن يوفق الحكومة الموقرة ويسدد خطاها وينفع بها البلاد والعباد وان تمر هذه الازمة على خير بإذن الله .