العفاسي: تحويل أكثر من مليون و300 ألف دينار نفقات أسرية إلى حسابات المستفيدين

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي، أن الإدارة العامة للتنفيذ حولت أكثر من مليون و300 ألف دينار قيمة نفقات أسرية الى حسابات المستفيدين خلال أيام العطلة.

وأضاف العفاسي، خلال تفقده الإدارة العامة للتنفيذ بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ورئيس الادارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري، أن العديد من قطاعات الوزارة باشرت أعمالها خلال العطلة سعيا منها لخدمة المواطنين، فقد قامت الإدارة العامة للتنفيذ بتحويل جميع النفقات الواردة إليها للحسابات البنكية للمستفيدين، علما أن الإدارة مستمره بتحويل النفقات الواردة إليها خلال فترة العطلة.

وتقدم العفاسي بجزيل الشكر والامتنان إلى مدير الإدارة العامة للتنفيذ والمسؤولين وجميع الموظفين والموظفات على ما يقومون به من جهود متميزة لإتمام الأعمال في تلك الظروف الاستثنائية.

ودعت الوزارة في بيان صحافي جميع الذين لم يزودوا الإدارة العامة للتنفيذ بأرقام «الآيبان» الخاصة بحساباتهم البنكية لأن يبادروا باستصدار شهادة من البنك برقم «الآيبان» وإرسالها إلى الإدارة العامة للتنفيذ مع بيان الرقم الآلي لملف التنفيذ.

وذكرت أنها خصصت الرقم 24992734 من خلال إرسال رسالة عبر برنامج «واتسأب» فقط من الساعة 4 الى 6 مساء كل يوم وذلك حتى يتسنى للإدارة تحويل نفقاتهم آليا إلى حساباتهم البنكية.