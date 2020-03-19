«التجارة» تغلق 3 محال تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية من «كورونا»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس إغلاق ثلاثة محال تجارية وبسطات خضراوات لم تلتزم بالقرارات المنظمة والإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الفرق المعنية قامت بالتدقيق والتفتيش على 370 صيدلية في حين حررت 97 محضر ضبط لمحال تجارية خالفت القانون فضلا عن فتح سبعة محال بعد أخذ تعهدات بإزالة المخالفات المرصودة.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 38 فرعا لمراكز التموين و15 مخبزا تابعا لشركة المطاحن الكويتية علاوة على 42 ملحمة و104 محال لبيع الخضراوات والفواكه والتمور والقهوة لتسهيل عمليات البيع والوقوف على سير العمل بها.

وأفادت بأن مركز الطوارئ التابع لها قام بتجديد وتغيير في البطاقة التموينية لعدد 133 بطاقة كما استقبل 527 شكوى عبر الخط الساخن رقم «135».