وزير الصحة: 3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في الكويت.. وارتفاع الإجمالي إلى 18

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.