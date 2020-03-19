وزير الصحة يتفقد تجهيز المناطق المخصصة لفحص القادمين بمطار الكويت

قام وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح بزيارة إلى مطار الكويت الدولي برفقة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح للاطلاع على الاستعدادات لتجهيز مناطق مخصصة للفحص في مباني الركاب القادمين إلى دولة الكويت.

ورافق الوزير في الجولة وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا والمدير العام للطيران المدني م. يوسف الفوزان ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي ونائب الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة م. شاهين الغانم وعدد من مسؤولي وزارة الصحة والطيران المدني.