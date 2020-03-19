«الأرصاد»: طقس غائم جزئياً إلى غائم.. وفرصة لأمطار متفرقة في الأيام المقبلة

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي طقسا غائما غائما جزئيا إلى غائم خلال الأيام المقبلة مع فرصة لأمطار متفرقة والرياح متقلبة الاتجاه.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا متزامنا مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا مما يزيد كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مع فرص لأمطار متفرقة.

وذكر أن الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1و 4 أقدام.

وبين القراوي أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون حارا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل غد معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم السبت المقبل أفاد بأنه يكون حارا نسبيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس السبت ليلا مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.