«بلدية العاصمة»: إغلاق 12 مجمعا تجاريا لمنع انتشار عدوى «كورونا»

قال مدير فرع بلدية العاصمة بدر أبورقبة اليوم الخميس إن قسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ شارك في تنظيم جولات تفتيشية مكثفة وأغلق 12 مجمعا تجاريا داخل المحافظة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف أبورقبة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية أن البلدية أغلقت العديد من المجمعات «المولات» التجارية وأهمها سوق المباركية وسوق الجمعة وملحقاته بمنطقة الري وسوق شرق ومجمع الأوقاف تنفيذا لأوامر الغلق بشأن المجمعات التجارية الصادرة بها تعليمات بموجب قرارات مجلس الوزراء أخيرا.

وأوضح أن الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة بقسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ شاركت في تنظيم جولات تفتيشية مكثفة على عدة مناطق مختلفة داخل العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية للتأكد من تنفيذ أوامر الغلق بشأن المجمعات التجارية «المولات».

وذكر أنه تم استثناء عدد من المحلات التجارية من قرار الغلق ومنها مولات الجمعيات التعاونية وجميع مراكزها التسويقية بكل أنواعها وجميع الأسواق الغذائية والتموينية داخل المجمعات التجارية «المولات» على أن يتم تأمين مدخل خاص لها.

وبين أبورقبة أنه تم استثناء المحلات المطلة على الشوارع والساحات بكل أنواعها في المجمعات التجارية «المولات» والتي لها باب خارجي شريطة أن يتم غلق الباب الداخلي إن وجد والمكاتب الإدارية في الأدوار العلوية في المجمعات التجارية «المولات».

وثمن تعاون المستثمرين من أصحاب المجمعات التجارية «المولات» وأصحاب المحلات التجارية مع البلدية مقدرا دور الجميع في خدمة البلاد والعباد في ظل الظروف الصحية الراهنة.