بنك «الدم»: مخزون الطوارئ لدينا آمن.. والحاجة مستمرة للتبرع لتلبية احتياجات المستشفيات

أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة ريم الرضوان أن مخزون الطوارئ لدى بنك الدم الكويتي آمن والمخزون اليومي الذي يصرف للمستشفيات في مستويات آمنة والحاجة إلى التبرع بالدم مستمرة لتلبية احتياجات المستشفيات.

وقالت الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن الدم له تاريخ صلاحية 35 يوما لذلك فإن الحاجة للمتبرعين مستمرة ولا داعي للتزاحم لافتة إلى أن الهدف من التبرع نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة.

وأوضحت أن البنك يسعى الى تغيير المفهوم بضرورة التبرع وقت حاجة البنك أو نقص الفصائل لأن التبرع مهم في كل الأوقات وفي حال نقص أي فصيلة من فصائل الدم يتم الإعلان الرسمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وأضافت أن البنك يقوم بنتظيم حملات التبرع والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة الراغبة بالتبرع وفقا لجدول زمني معد من إدارة خدمات نقل الدم مشيرة إلى أنه تم التعاون واقامة حملات للتبرع مع كل من اتحادالجمعيات التعاونية وجمعية العون المباشر ومستشفى دار الشفاء الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز مخزون الدم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى استمرار متابعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للبنك للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بالتبرع ولمعرفة آلية التبرع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وشهد البنك اليوم وجود متطوعين من فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض إذ نظم حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «عشان الكويت تبرع بدمك» ومتطوعين من جمعية «صفا» الخيرية الذين وزعوا 300 وجبة على زوار البنك.