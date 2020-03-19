الكويت في الصدارة عالميا بعدد فحوصات «كورونا»

أظهرت إحصائية عالمية حديثة أن الكويت حلت في المرتبة الأولى بعدد الفحوصات التي اجرتها للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعدد 27 ألفا و888 حتى تاريخ 17 مارس الجاري.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 12 الفا و738 فصحا حتى تاريخ 16 مارس، تلتها ايسلندا وكوريا الجنوبية والنرويج وايطاليا والسويد والدنمارك.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، إن “إعلان منظمة الصحة العالمية اليوم تصدر الكويت قائمة التصنيف الدولي في الإجراءات المتخذه ضد انتشار كورونا يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويؤكد أن جهود الباسل باسل الصباح والخط الأمامي من فرق المواجهة نجحت فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.