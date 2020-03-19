البدر: جميع الأجهزة التي عرضت عبر وسائل التواصل لفحص كورونا مغايرة تماماً لجهة معايير الجودة والسعر

أكد وكيل الأدوية والتجهيزات الطبية د. عبدالله البدر، أن الكويت من أوائل دول العالم السباقة في توفير الأدوية الجديدة والأجهزة المتطورة بعد إعتمادها من المنظمات والهيئات العالمية والجهات المحلية المختصة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وهذا حقكم علينا وواجبنا تجاهكم، لا فيه فضل ولا منة.

وأضاف البدر، “نحن نعلم يقيناً أن درجة دقة الفحوصات والتحاليل لا تبلغ عالمياً 100 % وتحتاج إلى فحوصات أخرى تعزيزية وتأكيدية حيث كل فحص يعزز نتيجة الآخر، ووزارة الصحة لن توفر إلا الأجهزة التي تكون نتائجها في مستوى ما تقرره المنظمات العالمية المعتمدة، وكلما طرح فحص معتمد سيتم تقييمه وتوفيره، علماً بأن جميع الأجهزة التي عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفحص فيروس كورونا المستجد COVID19 مغايرة تماماً لجهة معايير الجودة والسعر، حيث ما يتم تداوله أسعار مبالغ فيها وغير حقيقية وبأضعاف ما تعاقدت عليه الوزارة ونجدد التحذير من شراء تلك الأجهزة غير المعتمدة”.